Policisti po prvih ugotovitvah izključili tujo krivdo za požar na Pohorju

Maribor, 18. februarja - Policisti so zaključili ogled kraja požara, ki je v ponedeljek popoldne izbruhnil v apartmajski hiši na območju Hočkega Pohorja. Z dosedanjim zbiranjem obvestil in po prvih ugotovitvah so tujo krivdo izključili. Po nestrokovni oceni policistov je požar povzročil za pol milijona evrov škode, so sporočili s Policijske uprave Maribor.