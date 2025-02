Od srede v Ljubljani vsaj dvotedenska zapora ceste pri križišču Verovškove in Vodovodne

Ljubljana, 18. februarja - Zaradi obnove vodovoda in ceste bosta od srede od 9. ure do predvidoma 6. marca v Ljubljani za ves promet zaprti Vodovodna cesta in Verovškova ulica na območju križišča obeh prometnic. Obvoz po bo Ulici Alme Sodnik in Litostrojski cesti, po spremenjeni trasi bodo vozili tudi mestni avtobusi na liniji 18, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.