Chivu novi trener Parme

Parma, 18. februarja - Romun Christian Chivu je novi trener italijanskega nogometnega prvoligaša Parme, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Štiriintridesetletni romunski reprezentant, ki je v Italiji igral za Romo in Inter Milano, pred tem pa tudi za nizozemski Ajax, je med letoma 2021 in 2024 vodil mladinsko ekipo Interja do 19 let.