V Slovenski kinoteki bodo podelili Štigličeve nagrade

Ljubljana, 19. februarja - Društvo slovenskih režiserjev in režiserk bo drevi v Slovenski kinoteki podelilo Štigličeve nagrade. Nagrado Franceta Štiglica za življenjsko delo na področju filmske in televizijske režije so letos namenili režiserki Nadji Velušček. Podelili bodo tudi pet nagrad Štigličev pogled za režijo posameznega AV dela.