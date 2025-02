Avstralija Poljski vrnila iz muzeja ukraden kovanec

Sydney, 19. februarja - Avstralska policija je Poljski ta teden vrnila kovanec iz leta 1813, ki so ga med letoma 2011 in 2018 ukradli iz muzeja v poljskem mestu Torun. Kovanec je pred tem pristal v rokah zbiratelja iz avstralskega Pertha. Poljske oblasti so po kraji kovanca sprožile globalno akcijo iskanja.