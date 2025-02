Von der Leyen odposlancu ZDA: EU želi sodelovati z ZDA v prizadevanjih za mir v Ukrajini

Bruselj, 18. februarja - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v današnjem pogovoru z ameriškim posebnim odposlancem za Rusijo in Ukrajino Keithom Kelloggom poudarila, da je EU pripravljena sodelovati z ZDA v prizadevanjih za trajen in pravičen mir v Ukrajini. Obenem mora vsaka rešitev konflikta spoštovati neodvisnost in ozemeljsko celovitost te države.