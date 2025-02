Na smučiščih Kope in Ribnica na Pohorju sta se huje poškodovala otroka

Slovenj Gradec/Ribnica na Pohorju, 18. februarja - Na smučišču Kope je v ponedeljek s sedežnice zdrsnila deklica in padla z višine približno petih metrov ter se pri tem huje poškodovala. Na smučišču Ribnica na Pohorju se je pri padcu huje poškodoval deček. Deklico so odpeljali v slovenjgraško bolnišnico, dečka pa so s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor, so sporočili s Policijske uprave Celje.