Izrael ohranil enote na petih položajih na jugu Libanona

Bejrut, 18. februarja - Izraelske sile so se danes ob izteku roka v okviru dogovora o prekinitvi ognja med Izraelom in libanonsko šiitsko milico Hezbolah umaknile iz vasi na jugu Libanona, ohranile pa so enote na petih položajih. Libanon, ki je na spraznjene položaje poslal svoje sile, je opozoril, da izraelska prisotnost pomeni okupacijo, kritični so tudi pri ZN.