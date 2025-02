V Vipavski dolini želijo tudi z borzo hrane povezati domače proizvajalce in kupce

Ajdovščina, 18. februarja - V Ajdovščini so danes pripravili borzo lokalne hrane, kjer so se kupcem predstavili proizvajalci in pridelovalci iz Vipavske doline. V Regijski razvojni agenciji Ajdovščina so prepričani, da bo ta pristop pomembno pomagal pri povezovanju lokalnih pridelovalcev s kupci, saj je temelj za vzpostavitev dolgoročnih partnerstev osebni stik.