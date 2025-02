Ministrstvo odobrilo pet milijonov evropskih sredstev za zdravo in kakovostno staranje

Ljubljana, 18. februarja - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt zdravega in kakovostnega staranja, ki bo med drugim prispeval k izboljšanju zdravstvene in digitalne pismenosti starejših. Vrednost celotnega projekta je 8,06 milijona evrov, od tega bo evropski socialni sklad prispeval skoraj pet milijonov evrov.