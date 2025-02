Neurja v ZDA zahtevala 14 življenj

Washington, 18. februarja - Neurja z obilnimi padavinami, močnim vetrom in nizkimi temperaturami, ki so minuli konec tedna prizadela osrednji del in vzhod ZDA, so po najnovejših podatkih tamkajšnjih oblasti zahtevala najmanj 14 smrtnih žrtev, največ v Kentuckyju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.