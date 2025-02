Na evropskih borzah previdno vzdušje

London/Pariz/Frankfurt, 18. februarja - Indeksi na osrednjih evropskih borzah so na začetku današnjega trgovanja obarvani rdeče, a se gibljejo blizu izhodišč. Evropski vlagatelji pozorno spremljajo razvoj mirovnih pogajanj med Rusijo in Ukrajino, pri čemer med EU in ZDA ni soglasja o tem, kako bi ti pogovori morali potekati, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. Evro izgublja.