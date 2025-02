Zaradi vlomov v osebna vozila priprli 45-letnika

Ljubljana, 18. februarja - Policisti so ta konec tedna odvzeli prostost 45-letniku, ki je med 12. in 13. februarjem na območju Šiške vlomil v tri osebna vozila in iz njih ukradel vrednejše predmete. Osumljenca so v ponedeljek privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj zaradi suma storitve kaznivih dejanj velike tatvine odredil pripor, so sporočili s PU Ljubljana.