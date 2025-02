Večina velenjskih svetnikov ne podpira preimenovanja Titovega trga

Velenje, 22. februarja - Velenjski svetniki iz SDS in še šest svetnikov drugih strank so vložili predlog o preimenovanju Titovega trga v Rudarski trg. Kot so pojasnili, si prizadevajo za priznanje in ohranjanje rudarske dediščine, ki je ključnega pomena za zgodovino in identiteto Velenja. Večina velenjskih mestnih svetnikov predloga ne podpira.