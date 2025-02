Ljubljana, 18. februarja - Na območju Viča v Ljubljani je v ponedeljek okoli 10. ure neznanec pritekel za žensko, jo potisnil na tla in ji ukradel torbico. Policija osumljenca še išče. Visok je približno 175 centimetrov, nosil je jeans hlače in črno jakno, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.