V Plečnikovi hiši predstavitev arhitektovega sodelovanja z rezbarjem Maksom Bergantom

Ljubljana, 18. februarja - V Plečnikovi hiši je na ogled razstava Rezbarski Mojster Maks Bergant in Plečnik: Čar lesa. Osredotoča se na sodelovanje med Bergantom in Jožetom Plečnikom med letoma 1947 in 1957, ko sta rezbarski mojster in arhitekt sodelovala pri prenovi cerkve v Stranjah, opremi cerkve na Šutni v Kamniku in novem škofovskem prestolu v ljubljanski stolnici.