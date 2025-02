Policisti začeli ogled po požaru na Pohorju

Maribor, 18. februarja - Policisti so danes začeli ogled kraja in ugotavljanje vzrokov požara, ki je v ponedeljek popoldne izbruhnil v apartmajski hiši na območju Hočkega Pohorja. Gasilcem je ogenj uspelo pogasiti okoli 22. ure. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, se v dogodku ni nihče poškodoval, po nestrokovni oceni pa je nastalo za milijon evrov škode.