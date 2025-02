Na dan predsednika v ZDA protesti proti Trumpovi politiki

New York, 18. februarja - Po ZDA so v ponedeljek, ko so Američani praznovali nacionalni praznik dan predsednika, potekali protesti proti politikam predsednika Donalda Trumpa, poročajo ameriški mediji. Glavno sporočilo udeležencev je bilo, da ZDA nimajo kraljev, ampak volijo predsednike, čeprav si Trump po njihovem prepričanju samovoljno prilašča vse več pooblastil.