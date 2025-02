Evropski voditelji v Parizu za zvišanje obrambnih izdatkov

Pariz/Kijev, 17. februarja - Voditelji ključnih evropskih držav, EU in zveze Nato so se danes v Parizu strinjali, da morajo evropske države zvišati obrambne izdatke, jih je več sporočilo po srečanju. Po navedbah virov pri EU so pripravljeni Ukrajini zagotoviti varnostna jamstva. Pomen trdnih jamstev je po srečanju poudaril tudi predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.