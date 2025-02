Pregled - šport, 17. 2. (ponedeljek)

ABU DABI - Italijan Jonathan Milan je zmagovalec prve etape kolesarske dirke po Združenih arabskih emiratih. V zahtevnem sprintu navkreber je poskusil tudi slovenski as Tadej Pogačar, a je prehitro začel pospeševati ter nato malce popustil in na koncu zasedel deseto mesto.

LJUBLJANA - Slovenska ženska teniška reprezentanca je ostala brez selektorja. Andrej Kraševec je namreč po desetih letih vodenja izbrane vrste in zgodovinskem preboju med štiri najboljše ekipe na svetu nepreklicno odstopil. Na aprilskem turnirju pokala Billie Jean King bo Slovenijo vodil njegov dosedanji pomočnik Iztok Kukec.

SAN FRANCISCO - Zasedba Shaquilla O'Neala je s pomočjo Stephena Curryja in Jaysona Tatuma slavila na tekmi All Star severnoameriške košarkarske lige NBA v San Franciscu. Curry in Tatum sta blestela v finalu sicer povsem novega formata tekem in skupaj dosegla 27 točk.

DOMŽALE - Nogometaši Kalcerja iz Radomelj so v 21. krogu Prve lige Telemach premagali Domžale z 1:0.