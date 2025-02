ZN za sodelovanje Ukrajine v mirovnih pogajanjih

New York, 17. februarja - Pomočnik generalnega sekretarja ZN za Evropo, srednjo Azijo in Ameriko Miroslav Jenča je na današnjem zasedanju Varnostnega sveta ZN o Ukrajini poudaril, da bo moral kakršenkoli mirovni sporazum spoštovati suverenost, neodvisnost in ozemeljsko celovitost Ukrajine v skladu z ustanovno listino ZN.