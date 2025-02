Ciper in Egipt z dogovorom o sodelovanju pri izvozu plina v Evropo

Kairo, 17. februarja - Ciper in Egipt sta danes skupaj z energetskim konzorcijem v sestavi italijanskega in francoskega energetskega velikana Eni in TotalEnergie podpisala sporazum o sodelovanju. Sporazum predvideva izvoz plina, načrpanega v morskih nahajališčih sredozemskega otoka in predelanega v severnoafriški državi, v Evropo, so sporočile ciprske oblasti.