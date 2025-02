Na Hrvaškem zaradi tihotapljenja kokaina prijeli slovensko državljanko

Vukovar, 17. februarja - Hrvaška obmejna policija je v soboto zaradi suma tihotapljenja mamil na meji s Srbijo prijela 39-letno slovensko državljanko. Prijeli so jo na mejnem prehodu Bajakovo, potem ko so v njenem avtomobilu s slovenskimi registrskimi tablicami našli 22,7 kilograma kokaina in orožje, je danes sporočila vukovarsko-sremska policijska uprava.