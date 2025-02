Evropski voditelji v Parizu začeli pogovore o evropski varnosti in Ukrajini

Pariz, 17. februarja - Voditelji več ključnih evropskih držav, EU in Nata so se danes v Elizejski palači v Parizu zbrali na pogovorih o evropski varnosti in vojni v Ukrajini, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal začetek pogajanj z Rusijo o končanju vojne. Gostitelj, francoski predsednik Emmanuel Macron je pred srečanjem po telefonu govoril s Trumpom.