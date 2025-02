Na predlog zakona o obravnavanju mladoletnikov zaradi kaznivih dejanj prispelo 28 pripomb

Ljubljana, 17. februarja - Ministrstvo za pravosodje je ob zaključku javne obravnave predloga novega zakona o obravnavanju mladoletnikov zaradi kaznivih dejanj do sedaj prejelo pripombe in predloge 28 subjektov, nekatere pa še pričakujejo, so navedli za STA. Predlog zakona sicer prinaša individualizirane in hitrejše kazenskopravne postopke obravnave mladoletnikov.