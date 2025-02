Skakalci po zlati Planici 2023 pred zahtevno nalogo

pripravila Zala Zaletel

Ljubljana/Trondheim, 22. februarja - Slovenski skakalci so na svetovnem prvenstvu v Planici 2023 poskrbeli, da se je to z zlatimi črkami zapisalo v zgodovino. Timi Zajc je na Bloudkovi velikanki osvojil naslov, pod prvo ekipno zlato kolajno so se podpisali Zajc, Anže Lanišek, Žiga Jelar in Lovro Kos. Temu so dodali bron v mešanih ekipah. Trondheim tako predstavlja velik izziv.