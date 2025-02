Novogoriški policisti v soboto obravnavali več primerov metanja kamenja v avtomobile

Renče, 17. februarja - V soboto zvečer so novogoriški policisti v Renčah obravnavali tri primere, ko so storilci v avtomobile, ki so vozili mimo pokopališča, metali kamenje. Pri tem je nastala le materialna škoda. V enem primeru je oškodovanec storilca, mladoletnega državljana Italije, zadržal do prihoda policistov, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.