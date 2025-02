Ljubljanska borza: SBI TOP presegel 2000 točk

Ljubljana, 17. februarja - Rast na Ljubljanski borzi se je nadaljevala tudi danes. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP se je zvišal za 1,15 odstotka in presegel mejo 2000 točk. Ustavil se je pri 2011,02 točke in je tako na najvišji ravni po marcu 2008. Borzni posredniki so opravili za 3,09 milijona evrov poslov, polovico z delnicami Krke.