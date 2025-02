Zdravstveni prispevek bo po novem predvidoma znašal dobrih 37 evrov

Ljubljana, 17. februarja - Obvezni zdravstveni prispevek, ki trenutno znaša 35 evrov, bo po novem predvidoma znašal 37,17 evra. Na ministrstvu za zdravje pripravljajo odredbo o določitvi njegove višine in jo bodo v kratkem poslali v medresorsko usklajevanje. Nato bo objavljena v uradnem listu, najkasneje do konca februarja, so za STA napovedali na ministrstvu.