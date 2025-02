Fajon za sodelovanje Ukrajine in Evrope pri pogajanjih

Ljubljana, 17. februarja - Evropa mora zdaj bolj kot kdajkoli prej nastopati enotno in samozavestno, je danes glede mirovnih pogajanj za Ukrajino poudarila zunanja ministrica Tanja Fajon. Zavzela se je za sodelovanje Ukrajine in Evrope pri mirovnih pogajanjih, saj da lahko vsi drugi načrti in predlogi vodijo v nevarno smer.