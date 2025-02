Bravo pripeljal še mladega vratarja

Ljubljana, 17. februarja - Slovenski nogometni prvoligaš Bravo je v svoj kader dodal še enega nogometaša. Kot so sporočili iz kluba, je pogodbo do konca sezone 2025/26 z možnostjo podaljšanja podpisal vratar Borna Buljan. Devetnajstletni in 195 centimetrov visoki čuvaj mreže v Ljubljano prihaja iz splitskega Hajduka.