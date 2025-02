V javni obravnavi osnutek novega zakona o spodbujanju rabe OVE

Ljubljana, 17. februarja - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je minuli petek v javno obravnavo dalo osnutek novega zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (OVE). Med drugim je predvidena prenovljena podporna shema in nadomestilo dobaviteljem elektrike za razliko v ceni oddane in prevzete elektrike pri sončnih elektrarnah. Pripombe zbirajo do 17. marca.