V Kopru naročili nove dvojezične označevalne table z zgodovinskimi imeni trgov in ulic

Koper, 17. februarja - Koprski župan Aleš Bržan je minuli teden podpisal naročilo za nove dvojezične označevalne table z zgodovinskimi imeni trgov in ulic. Novo obliko tabel so potrdile vse vpletene inštitucije, kot je potrdil za STA, pa se nanje ni nihče pritožil. Odstranitev protestno obrnjenih tabel in namestitev novih na občini pričakujejo v naslednjih tednih.