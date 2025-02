Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 17. februarja - Nevarnost snežnih plazov je nad okoli 1700 metri znatna, 3. stopnje, nižje pa majhna, 1. stopnje. Predvsem so nevarna strmejša pobočja, kjer je svež sneg prejšnji teden zapadel na trdo in ponekod poledenelo podlago, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Tam se lahko sprožijo manjši do srednje veliki plazovi suhega snega, ki je slabo sprijet s starejšo podlago. Predvsem okrog grebenov in vrhov so na južnih in jugovzhodnih straneh prevalov ter v grapah nastale sveže klože. Že ob manjši obremenitvi je možno sprožiti kložasti snežni plaz. Vetru izpostavljene lege so spihane vse do trde, lahko poledenele podlage, tam je nevarnost zdrsa velika.

Danes ponoči je ponekod v gorah padlo nekaj snežink. Na večinoma trdi ali skorjasti podlagi je od 20 do 40 centimetrov suhega in rahlega snega. Višina novega snega je precej izenačena, nekoliko več snega je padlo na območju Kamniško-Savinjskih Alp. V prejšnjih dneh je veter zgradil območja napihanega snega, predvsem okoli vrhov in grebenov se na južnih in jugovzhodnih straneh pojavljajo klože. V stari snežni odeji je prisotna tudi šibka plast, ki lahko popusti ob večji obremenitvi.

Danes, v ponedeljek, bo na območju naših najvišjih vrhov in v zahodnih Julijcih precej jasno. Vrh oblačnosti bo večinoma visoko, na višinah med 2000 in 2400 metri. V višinah bo pihal šibak severnik. Temperatura na 1500 metri bo okoli -8 stopinj Celzija, na 2500 metri pa okoli -10 stopinj Celzija. V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvidoma bo največ jasnine v južnih Julijskih Alpah. V visokogorju bo pihal šibak severni veter. Temperatura na 1500 metri bo okoli -7 stopinj Celzija na 2500 metri pa okoli -10 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno in še naprej hladno, čez dan bo v hribih lahko nastalo nekaj oblačnosti. V četrtek bo precej jasno z izrazitejšo otoplitvijo v višinah. Na višini 1500 metri se bo temperatura povzpela na okoli 0 stopinj Celzija.

Snežne in plazovne razmere se v prvi polovici tega tedna ne bodo dosti spreminjale. Pod vplivom hladnega vremena se bo snežna odeja le počasi stabilizirala.