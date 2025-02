V palači Holyroodhouse v Edinburghu na ogled sliki Artemisie Gentileschi

Edinburgh, 21. februarja - V palači Holyroodhouse so na ogled postavili sliki italijanske baročne slikarke Artemisie Gentileschi. Slika Suzana in starca je bila nedavno ponovno odkrita in pomembno dopolnjuje slikarkin do sedaj znani opus. Ob njej je na ogled Avtoportret kot alegorija slikarstva, ki velja za eno najpomembnejših umetničinih del.