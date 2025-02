Romska skupnost v Sloveniji: Vključenost romskih otrok v vrtce nezadostna

Ljubljana, 24. februarja - Pristojno ministrstvo načrtuje spremembe zakona o vrtcih, s čimer želi povečati vključenost Romov v predšolsko vzgojo. Ta je glede na ocene, s katerimi razpolagajo, namreč še zmeraj nezadostna. Romski otroci vrtcev tudi ne obiskujejo redno, so navedli v vladnem nacionalnem programu ukrepov za Rome za obdobje 2021 in 2030.

Ministrstvo ne zbira podatkov o vključenosti otrok glede na etnično pripadnost, saj za to nima zakonske podlage, zatrjujejo. So pa v zadnjem vladnem nacionalnem programu ukrepov za Rome ocenili, da v predšolsko vzgojo ni vključenih približno 35 odstotkov romskih otrok v jugovzhodni Sloveniji, drugje v državi pa 40 odstotkov.

Za primerjavo: zadnje leto pred vstopom v šolo po podatkih statističnega urada za šolsko leto 2023/24 v predšolsko vzgojo ni bilo vključenih le 4,3 odstotkov vseh otrok v Sloveniji.

Absolutno število romskih otrok, vključenih v predšolsko vzgojo, je sicer v zadnjih letih nekoliko naraslo. V tem šolskem letu jih je v različne programe vrtcev po podatkih ministrstva vključenih 428. V šolskem letu 2022/2023 jih je bilo v vrtcih 305, pred tem, v šolskem letu 2021/2022 pa 231.

Romske oddelke ima v letošnjem šolskem letu organiziranih pet rednih vrtcev. Vrtci pa se lahko prijavijo tudi na javni razpis, ki omogoča delovanje krajših programov vrtca in njihovo financiranje iz državnega proračuna. Aktualni razpis je odprt do 30. aprila.

Po podatkih ministrstva je v vrtcih zaposlenih 21 romskih pomočnikov. Od tega jih dela devet za polni delovni čas in 12 za polovični delovni čas, so za STA navedli na ministrstvu.

Pristojno ministrstvo za sofinanciranje predšolskih oddelkov otrok Romov in romskih pomočnikov ter financiranje krajših programov v vrtcih v tem letu načrtuje približno 567.000 evrov.

Napovedujejo tudi spremembe zakona o vrtcih, ki med drugim predvidevajo vključitev tistih otrok v predšolsko vzgojo, ki živijo okoljih, slabše vpetih v družbo. Otroci iz teh okolij so po navedbah ministrstva lahko ogroženi na govorno-jezikovnem področju, kar je ovira za izobraževanje. Ob vstopu v šolo so namreč zaradi teh primanjkljajev lahko v slabšem in neenakovrednem položaju v primerjavi z ostalimi otroki.