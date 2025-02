Ljubljana, 17. februarja - Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon bo danes ob 14.45 na dvorišču ministrstva za zunanje in evropske zadeve na Prešernovi cesti 25 dala izjavo za medije glede aktualnega zunanjepolitičnega dogajanja v Evropi in svetu (prihod predstavnikov medijev vsaj 20 minut prej), so sporočili z ministrstva.