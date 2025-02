Odprte prijave na cepljenje proti HPV za študente

Ljubljana/Maribor/Novo mesto/Nova Gorica/Koper, 18. februarja - Od danes do 3. marca se lahko študenti in mladi do 26. leta starosti v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Novi Gorici in Kopru prijavijo na cepljenje proti humanim papilomavirusom (HPV). Cepilni dan bo potekal 4. marca, in sicer pod sloganom Šeraj ljubezen, ne bolezen, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).