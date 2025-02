Klemen Slakonja za STA: V Švici bom skušal preliti svoja čustva skozi TV ekrane

pogovarjala se je Ksenija Brišar

Ljubljana, 21. februarja - Klemen Slakonja, ki je bil s pesmijo How Much Time Do We Have Left izbran za letošnje tekmovanje za pesem Evrovizije, bo Slovenijo v Švici zastopal v prvem predizboru 13. maja. Evrovizijska razglednica je že nastala, kaj ga je privedlo do nastopa in kako se nanj pripravlja, pa je razkril v pogovoru za STA. Kot je ocenil, bo pestro in zanimivo.