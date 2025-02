Eurobarometer: Po mnenju mladih bi moral biti boj proti naraščajočim cenam glavna prednostna naloga v EU

Bruselj, 17. februarja - Boj proti naraščajočim cenam bi moral biti glavna prednostna naloga po vsej Evropi, menijo mladi v starosti od 16 do 30 let, ki so sodelovali v danes objavljeni raziskavi Eurobarometra o mladih. Po podatkih raziskave so družbeni mediji glavni vir informacij med mladimi, večina pa se ob tem zaveda tudi tveganj dezinformacij.