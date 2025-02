V Parizu bodo poimenovali most po Jimu Morrisonu

Pariz, 18. februarja - V Parizu bodo po ikoni rock'n'rolla Jimu Morrisonu poimenovali most za pešce v središču mesta, so v minulem tednu odločile mestne oblasti. Pevec, ki se je v francosko prestolnico preselil nekaj mesecev pred smrtjo julija 1971, je po besedah podžupanje in predlagateljice zamisli o poimenovanju Laurence Patrice Pariz "izbral za zadnji kraj navdiha".