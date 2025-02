ZZZS in UKC Ljubljana na nasprotnih bregovih glede obračunavanja zdravstvenih storitev

piše Domen Anderle

Ljubljana, 19. februarja - V ljubljanskem kliničnem centru so bili v zadnjem obdobju večkrat kritični do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ker da jim ta med drugim v lanskem letu ni plačal zdravstvenih storitev, ki so jih opravili nad začrtanim programom. Na ZZZS so odgovorili, da storitve vsem izvajalcev v zdravstvu plačujejo v skladu z vladno uredbo.