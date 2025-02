Ljubljanska borza z rastjo začela prvi trgovalni dan v tednu

Ljubljana, 17. februarja - Rast na Ljubljanski borzi se nadaljuje tudi v prvem delu uvodnega trgovalnega dneva v tednu. Indeks SBI TOP je ob 11.30 uri pridobival nekaj več kot pol odstotka in bil tik pod mejo 2000 točk. Po rasti so v prvi kotaciji izstopale delnice Pozavarovalnice Sava, NLB in Petrola, po prometu pa Krkine.