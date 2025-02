Lavrov v Rijad na pogovore z ameriškimi predstavniki

Moskva/Rijad, 17. februarja - Kremelj je danes sporočil, da se bodo ruski in ameriški predstavniki v torek sestali v Savdski Arabiji na pogovorih o Ukrajini in morebitnem vrhu predsednikov ZDA in Rusije. Srečanja v Rijadu se bosta udeležila zunanja ministra obeh držav Sergej Lavrov in Marco Rubio, sta potrdili strani. Rubio je medtem že prispel v Rijad.