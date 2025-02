Lastnik podjetja ovaden zaradi suma oškodovanja upnikov in goljufije

Novo mesto, 17. februarja - Novomeški kriminalisti so na tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper osumljenca z območja Posavja in njegovo gospodarsko družbo zaradi utemeljenega suma, da je storil kazniva dejanja oškodovanja upnikov, goljufije in poslovne goljufije, zlorabe položaja ter ponareditve ali uničenja poslovnih listih.