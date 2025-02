Občina Prevalje po prejemu poziva KPK pristopila k odpravi nepravilnosti

Prevalje, 17. februarja - Občina Prevalje je takoj po prejemu poziva KPK, ki je pri občini ugotovila kršitev absolutne prepovedi poslovanja, pristopila k odpravi nepravilnosti. S sporazumom, podpisanim s strani Občine Prevalje in Društva nogometna šola Prevalje, je občina v celoti uveljavila in dosegla ničnost spornega posla, so za STA danes pojasnili na Občini Prevalje.