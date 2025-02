Elektro Gorenjska po onesnaženju v Gorjah s preventivnimi ukrepi

Gorje, 17. februarja - Do nepravilnega odlaganja mulja na območju Radovne je prišlo pri gradnji kablovoda Elektra Gorenjska. V podjetju so pojasnili, da je odgovornost za napačno odlaganje na zunanjem izvajalcu. Zagotovili so, da bodo sprejeli ukrepe, da do takšnih situacij ne bo več prihajalo, odpadke pa so že odstranili.