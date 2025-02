Stekel prvi prijavni rok za vpis na fakultete in višje šole

Ljubljana/Maribor/Koper/Nova Gorica/Novo mesto, 18. februarja - Danes je začel teči prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe ter v višje strokovno izobraževanje za prihodnje študijsko leto. Univerze so skupaj razpisale 20.442 vpisnih mest za 1. letnik, višje strokovne šole pa 12.086. Kandidati se lahko prijavijo do 18. marca.