V Godiču pogorelo gospodarsko poslopje, v Srednjih Jaršah večji del hiše

Ljubljana, 17. februarja - V Godiču v občini Kamnik je v nedeljo zjutraj v celoti pogorelo gospodarsko poslopje, v katerem so bili kmetijska mehanizacija in orodje. Popoldne pa je zagorelo v hiši v Srednjih Jaršah v domžalski občini, požar se je z ostrešja razširil na celotno prvo nadstropje, ena oseba je potrebovala zdravniško pomoč, so sporočili s PU Ljubljana.