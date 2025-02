Ekipa Shaquilla O'Neala zmagovalka tekem vseh zvezd

San Francisco, 17. februarja - Zasedba Shaquilla O'Neala je ponoči s pomočjo Stephena Curryja in Jaysona Tatuma slavila na tekmi All Star severnoameriške košarkarske lige NBA v San Franciscu. Curry in Tatum sta blestela v finalu sicer povsem novega formata tekem in skupaj dosegla 27 točk.